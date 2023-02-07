В Москве покажут макеты МС-21 и SSJ c отечественными двигателями

Макеты самолетов МС-21 и SSJ New с российским двигателями представят на X Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Выставка пройдет в Москве на площадке "Крокус Экспо", говорится в сообщении организаторов NAIS.

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"Экспозиция NAIS 2023 во многом посвящена импортозамещающим технологиям в развитии инфраструктуры гражданской авиации и стабильному развитию авиатранспортного комплекса, - отмечается в сообщении. - Особое значение приобретают консолидация авиапроизводителей и авиакомпаний в рамках расширения господдержки и обновление авиапарка в российских авиакомпаниях. Так, [ПАО] "Корпорация "Иркут" представит на своем стенде макеты воздушных судов MC-21-310 с двигателем ПД-14 и SSJ New".

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Самолет МС-21 с российскими двигателями получил одобрение главного изменения в сертификат типа от Росавиации в конце декабря прошлого года. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет с вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Полная сертификация самолета запланирована на конец 2024 года. SSJ New - импортозамещенная версия самолета SSJ, первые два новых самолета запланированы к поставке в этом году. Также на выставке планируется продемонстрировать комплексы средств и систем организации воздушного движения, системные тренажеры, системы планирования использования воздушного пространства, средства наблюдения за воздушным пространством.

"Компания "РТ-Транском" (входит в Ростех) в партнерстве с "Сирена-трэвел" представят на NAIS решения, которые обеспечат перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов. Работа ведется в рамках поручения государства и призвана защитить отрасль от возможных инцидентов и сбоев в зарубежных системах бронирования, используемых сегодня крупнейшими перевозчиками", - говорится в сообщении организаторов выставки.

Более того, будут представлены решения для строительства и ремонта взлетно-посадочных полос, аэродромная техника и другое аэродромное оборудование.

Мероприятие пройдет 7-8 февраля. Ожидается участие представителей правительства, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина, заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика и главы Росавиации Александра Нерадько.