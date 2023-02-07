Apple представит рекордно дорогой смартфон

Apple намерена представить рекордно дорогой смартфон. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По словам аналитика Марка Гурмана, американская компания может выпустить самый дорогой смартфон в своей линейке в 2024 году. Гурман предположил, что модель iPhone 16 Ultra будет оценена дороже флагмана iPhone 14 Pro Max, который доступен минимум за 1099 долларов или около 78 тысяч рублей.

Специалист сослался на слова главы Apple Тима Кука, который во время последнего квартального отчета заявил, что потребители готовы платить больше, чтобы получить самый лучший девайс на рынке.

«iPhone стал неотъемлемой частью жизни людей», — подчеркнул Кук.

Марк Гурман не стал раскрывать характеристики iPhone 16 Ultra, но предположил, что аппарат получит самые передовые компоненты и характеристики. Аналитик отметил, что будущий флагман может иметь увеличенный дисплей, самый производительный чип в серии, продвинутую камеру. Специалист заявил, что Apple продолжит разделять стартовые и премиальные модели смартфонов, как это было в 2022 году.