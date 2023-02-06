«МойОфис» получил более тысячи улучшений

Российская IT-компания «Новые облачные технологии» анонсировала выпуск крупнейшего обновления для своего приложения «МойОфис», которое стало ответом американской программе Microsoft Office. Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.
В новую версию были добавлены новые корпоративные решения, обновлённые редакторы, нововведения в файловых хранилищах, почте, клиентских приложениях, а также инструментах администратора. Всего программа получила 1200 изменений.
Из заметных нововведений в компании назвали возможность создавать именованные диапазоны в таблицах настольных редакторов, выбирать цвета заливки фигуры и оформления границ, а также работать с буфером обмена сразу на десять элементов. Кроме того, в «МойОфис Документы» для Android появилась тёмная тема для чтения PDF-документов, а также новые жесты управления. Не осталась без нововведений и «МойОфис Почта» – теперь пользователю доступны жесты смахивания и фильтрация писем.
Ранее «МойОфис» также выпустил альтернативу GoogleDocs для внедрения в IT-системы.