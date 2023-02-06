В России на некоторые гаджеты начнут предустанавливать "VK Мессенджер"

Приложение «VK Мессенджер» стало обязательным к предустановке в 2023 году на продаваемые в России устройства на базе операционных систем iOS и Android. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на официальном портале правовой информации.

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Данное распоряжение внесло изменения в перечень приложений, обязательных к предустановке, который утвердили в августе 2022 года. Согласно нему, «VK Мессенджер» заменит ICQ, а «Литрес: читай и слушай» — «Книги и аудиокниги».