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36 минут назад

В России на некоторые гаджеты начнут предустанавливать "VK Мессенджер"

Елена Прошина

Приложение «VK Мессенджер» стало обязательным к предустановке в 2023 году на продаваемые в России устройства на базе операционных систем iOS и Android. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на официальном портале правовой информации.

В России на некоторые гаджеты начнут предустанавливать "VK Мессенджер"
Фото: вконтакте вконтакте

Данное распоряжение внесло изменения в перечень приложений, обязательных к предустановке, который утвердили в августе 2022 года. Согласно нему, «VK Мессенджер» заменит ICQ, а «Литрес: читай и слушай» — «Книги и аудиокниги».

Утвержденный в августе 2022 года перечень также содержит приложения «Почта Mail.ru», «Маруся», «Новости Mail.ru», «ОК Live», «Вконтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «Яндекс», «Яндекс Карты», «Яндекс Диск», «2ГИС» и другие.

Наука и техника,Яндекс,Правительство РФ,
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