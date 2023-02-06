В России на некоторые гаджеты начнут предустанавливать "VK Мессенджер"

Приложение «VK Мессенджер» стало обязательным к предустановке в 2023 году на продаваемые в России устройства на базе операционных систем iOS и Android. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на официальном портале правовой информации.
Данное распоряжение внесло изменения в перечень приложений, обязательных к предустановке, который утвердили в августе 2022 года. Согласно нему, «VK Мессенджер» заменит ICQ, а «Литрес: читай и слушай» — «Книги и аудиокниги».
Утвержденный в августе 2022 года перечень также содержит приложения «Почта Mail.ru», «Маруся», «Новости Mail.ru», «ОК Live», «Вконтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «Яндекс», «Яндекс Карты», «Яндекс Диск», «2ГИС» и другие.