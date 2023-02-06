Apple пожертвует средства на оказание помощи Турции

Глава Apple Тим Кук на своей странице в Twitter пообещал пожертвовать пострадавшим от землетрясений сторонам средства от лица компании.

«Направляем наши мысли и соболезнования народу Турции , Сирии и всем, кто пострадал от разрушительных землетрясений. Apple направит пожертвования на оказание помощи и восстановления», — написал Тим Кук.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. К настоящему моменту, в результате землетрясений погиб 1 541 человек, еще 9 733 пострадали. Подземные толчки произошли также в Сирии, Ираке, Ливии. По данным министерства здравоохранения Сирии, в стране погибли 538 человек, пострадали 1353.