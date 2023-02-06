У северного полюса Солнца обнаружили гигантский протуберанец

Астрономы обнаружили на Солнце гигантский протуберанец. Об этом сообщает астроном NASA Тамита Сков в Twitter.
"Поговорим о полярном вихре, - говорится в сообщении. - Материал северного протуберанца только что оторвался от основной части и теперь циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды".
Протуберанцы - это выбросы сравнительно холодного газа, которые удерживаются над звездной поверхностью магнитным полем.
Как заявил изданию Space.com астроном Скотт Макинтош, он никогда не видел такого крупного протуберанца, но в его образовании нет ничего удивительного. Астрономы давно замечали, что на 55 градусе северной широты Солнца каждый 11-летний солнечный цикл возникает протуберанец и движется к полюсу. Астрономы подозревают, что это как-то связано с изменением направления линий магнитного поля Солнца, но не понимают точную причину подобных явлений. Снимки этого протуберанца были сделаны орбитальной Обсерваторией солнечной динамики NASA. Полярные области Солнца играют ключевую роль в генерации магнитного поля звезды, которое, в свою очередь, определяет ее 11-летний цикл активности. При этом полюса Солнца недоступны для прямого наблюдения: Земля, другие планеты и космические аппараты вращаются вокруг звезды практически параллельно экватору.
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