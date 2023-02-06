У северного полюса Солнца обнаружили гигантский протуберанец

Как заявил изданию Space.com астроном Скотт Макинтош, он никогда не видел такого крупного протуберанца, но в его образовании нет ничего удивительного. Астрономы давно замечали, что на 55 градусе северной широты Солнца каждый 11-летний солнечный цикл возникает протуберанец и движется к полюсу. Астрономы подозревают, что это как-то связано с изменением направления линий магнитного поля Солнца, но не понимают точную причину подобных явлений. Снимки этого протуберанца были сделаны орбитальной Обсерваторией солнечной динамики NASA. Полярные области Солнца играют ключевую роль в генерации магнитного поля звезды, которое, в свою очередь, определяет ее 11-летний цикл активности. При этом полюса Солнца недоступны для прямого наблюдения: Земля, другие планеты и космические аппараты вращаются вокруг звезды практически параллельно экватору.