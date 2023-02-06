Россия продлит эксплуатацию МКС

Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пишет РИА Новости.
«В работе Совета в РКК «Энергия» приняли участие руководство Роскосмоса, подразделений предприятия, организаций и соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции», — говорится в сообщении.
Решение совета главных конструкторов рассмотрят на заседании Научно-технического совета госкорпорации. По результатам заседания «Роскосмос» подготовит обращение в правительство. Отмечается, что решение совета главных конструкторов стало первым шагом в подготовке соответствующего решения правительства России.