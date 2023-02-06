Россия продлит эксплуатацию МКС

«В работе Совета в РКК «Энергия» приняли участие руководство Роскосмоса, подразделений предприятия, организаций и соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции», — говорится в сообщении.