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25 минут назад

Россия продлит эксплуатацию МКС

Lenta.ruиещё 1

Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пишет РИА Новости.

Россия продлит эксплуатацию МКС
Фото: Роскосмос Роскосмос

«В работе Совета в РКК «Энергия» приняли участие руководство Роскосмоса, подразделений предприятия, организаций и соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции», — говорится в сообщении.

Решение совета главных конструкторов рассмотрят на заседании Научно-технического совета госкорпорации. По результатам заседания «Роскосмос» подготовит обращение в правительство. Отмечается, что решение совета главных конструкторов стало первым шагом в подготовке соответствующего решения правительства России.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,Правительство РФ,
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