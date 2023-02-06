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20 минут назад

Ученые установили психологические последствия стресса, вызванного COVID-19

Газета.Ru

Ученые из Университета Старого Доминиона в США установили, что стресс и беспокойство, вызванные COVID-19, существенным образом влияют на психическое здоровье сотрудников. Результаты опубликованы в журнале Occupational Health Science.

Ученые установили психологические последствия стресса, вызванного COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пандемия привела к социальной изоляции, финансовому напряжению, ощущению неопределенности, проблемам со здоровьем и — в некоторых случаях — увеличению рабочей нагрузки. Авторы исследования провели всесторонний мета-анализ 135 исследований, посвященных психосоматическому напряжению работников, вызванному COVID-19.

Исследователи обнаружили, что работники с семьями и детьми, а также женщины испытывали больший стресс от COVID-19 по сравнению с теми, у кого не было детей, неженатых людей и мужчин.

Повышенный стресс, вызванный COVID-19, был связан с ухудшением общего психического здоровья и снижением качества жизни, тревогой, депрессией, симптомами посттравматического стресса и проблемами со сном. Также он коррелировал со снижением удовлетворенности работой, повышенной подверженности выгоранию и стрессом на работе.

«Ключевой вывод исследования таков: стресс, вызванный COVID-19, оказывает очень ощутимое влияние на благополучие сотрудников. Пандемия все еще не окончена, и люди устали от ограничений и чувства неопределенности, поэтому важно изучать этот вопрос», – отметили ученые.

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