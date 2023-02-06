Windows по ошибке "заставляет" пользователей покупать подписку на Microsoft 365

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 22H2 начали жаловаться на навязывание сервиса Microsoft 365. Об этом сообщает портал Windows Latest.

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Отмечается, что на компьютерах пользователей стала появляться полноэкранная реклама Microsoft 365. Пользователи при этом видят две кнопки: «Попробовать бесплатно» и «Нет, спасибо». Однако при нажатии второй кнопки пользователей перебрасывает на страницу оформления подписки, где необходимо ввести банковские реквизиты.

Анонимный источник портала из Microsoft признался, что проблема появилась случайно — в компании перепутали строки «Нет, спасибо» с «Попробовать бесплатно». Таким образом, чтобы отказаться от рекламы, достаточно «согласиться» на предложение.