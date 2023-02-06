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32 минуты назад

Windows по ошибке "заставляет" пользователей покупать подписку на Microsoft 365

Газета.Ru

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 22H2 начали жаловаться на навязывание сервиса Microsoft 365. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Windows по ошибке "заставляет" пользователей покупать подписку на Microsoft 365
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что на компьютерах пользователей стала появляться полноэкранная реклама Microsoft 365. Пользователи при этом видят две кнопки: «Попробовать бесплатно» и «Нет, спасибо». Однако при нажатии второй кнопки пользователей перебрасывает на страницу оформления подписки, где необходимо ввести банковские реквизиты.

Анонимный источник портала из Microsoft признался, что проблема появилась случайно — в компании перепутали строки «Нет, спасибо» с «Попробовать бесплатно». Таким образом, чтобы отказаться от рекламы, достаточно «согласиться» на предложение.

В самой компании Microsoft пока официально не комментировали эту проблему. Вероятно, ошибка будет исправлена в ближайшем обновлении.

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