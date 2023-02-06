Самые жуткие землетрясения в истории: от Гаити до Перу

Турция и Сирия стали жертвами мощнейших землетрясений магнитудами 7,8 и 7,6: по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми мощными с 1939 года. Число жертв уже превышает 1 000 человек, и катаклизм наверняка попадет в исторические книги. Почитайте о самых разрушительных землетрясениях современности.

Фото: ТАСС ТАСС

Землетрясение в Кашмире (2005 г.)

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Землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло 8 октября 2005 года на территории Пакистанского региона Кашмира. Оно также затронуло прилежащие части Индии и Афганистана. Катаклизм унес жизни по меньшей мере 79 000 человек и уничтожил 32 000 зданий, оставив тысячи людей без крова прямо перед наступлением зимы. Индия и Афганистан тоже понесли потери, что сделало Кашмирское землетрясение одним из самых разрушительных природных катаклизмов современности.

Сычуаньское землетрясение (2008 г.)

Сычуаньское землетрясение оставило более 5 000 000 человек по всей территории региона бездомными. Больше половины города Бэйчуань было уничтожено в результате сейсмической активности и выброса воды из близлежащего озера. Катастрофа принесла невероятные разрушения в центральный горный регион провинции: эпицентром 7,9-балльного землетрясения был город Вэньчуань в 100 км к северо-западу от столицы провинции Чэнду. Четыре пятых от всех зданий в населенном пункте были разрушены, а некоторые деревни и городки в горах — уничтожены полностью.

Великое перуанское землетрясение (1970 г.)

Землетрясение, эпицентром которого была точка неподалеку от побережья Перу, породило огромные оползни, похоронившие множество хлипких зданий. Погибло примерно 70 000 человек. Больше всего пострадали прибрежные города, расположенные недалеко от эпицентра и в долине Санта-Ривер. Самый разрушительный оползень сошел с самой Уаскарана — самой высокой горы в Перу. Лавина снега и земли смыла деревню Юнгай и большую часть Ранраирки, а также разрушила другие поселения в районе.

Землетрясение и цунами в Индийском океане (2004 г.)

26 декабря 2004 года недалеко от побережья Суматры произошло подводное землетрясение магнитудой 9,1. Через семь часов цунами, спровоцированное сейсмической активностью, перешло Индийский океан, вплоть до берегов Восточной Африки. Из некоторых локаций поступали сообщения о том, что высота волн превышала почти 10 метров. Жертвами цунами стали 225 000 человек из дюжины стран: больше всех пострадали Индонезия, Шри-Ланка, Индия, Мальдивы и Таиланд. По подсчетам правительства Индонезии, итоговое число жертв в стране превысило 200 000 человек, особенно в северной провинции Ачех.

Таншаньское землетрясение (1976 г.)

Землетрясение магнитудой 7,5, случившееся 28 июля 1976 года, практически стерло с лица земли китайский шахтерский город Таншань, находящийся приблизительно в 110 км к востоку от Пекина. Число погибших, согласно официальной статистике, составляет 242 000 человека, но в реальности цифра может достигать 655 000. Помимо этого, от катастрофы пострадало 700 000 человек, не говоря уже об уроне недвижимости, который достиг даже Пекина.

Землетрясение на Гаити (2010 г.)