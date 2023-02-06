Владельцы iPhone 14 Pro жалуются на постоянные подвисания анимации

После обновления на iOS 16.1 некоторые владельцы iPhone 14 Pro и Pro Max сталкиваются с частыми «тормозами» в отрисовке анимации. Об этом сообщает редакция портала iPhones.ru.

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«Начиная с iOS 16.1, большинство анимаций начинает тормозить на пустом месте. Чаще всего это заметно, когда айфон начинает нагреваться, но в некоторых случаях даже «на холодную» заметны подергивания», — заметил редактор портала.

Причем проблемы с анимацией могут наблюдаться не только на рабочем столе или в системе, но и в приложениях — как штатных, так и сторонних.

На аналогичные проблемы неоднократно жаловались пользователи форума Reddit. И, как показывает практика, перезагрузка или сброс устройства до заводских настроек помогает лишь на время.