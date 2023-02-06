В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
44 минуты назад

В России разработают платформу для общения людей с нарушением слуха

ТАСС

Российский разработчик интеллектуальных решений для людей с сенсорными нарушениями "Сенсор-Тех" разработает платформу для общения людей с нарушениями слуха. Стоимость проекта - 70 млн рублей, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) предоставил грант на разработку в размере 56 млн рублей, следует из карточки проекта, опубликованной в понедельник на сайте РФРИТ.

В РФ разработают платформу для общения людей с нарушением слуха
Фото: UnsplashUnsplash

"Сурдо-помощь" - уникальное российское решение для людей с нарушениями слуха. Сервис позволяет неслышащим людям свободно общаться и понимать собеседников. ПО объединяет на одной платформе три функции: перевода речи в текст и обратно, сервиса онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуального сурдоперевода с использованием ИИ", - уточняется в карточке проекта.

Для разработки компания использует API (программный интерфейс приложения - прим. ТАСС) только от российских разработчиков, таких как ЦРТ, "Яндекс" и TrueConf. Также компания будет использовать алгоритмы deepfake для генерации виртуального сурдопереводчика, который будет неотличим от реального человека.

"Продукт будет способствовать развитию цифровых инструментов социальной адаптации людей с нарушениями слуха. Тысячи людей с ограничениями по слуху смогут самостоятельно посещать общественные места, общаться, получать образование, путешествовать и найти работу. Потенциальные заказчики: Всероссийское общество глухих, Фонд социального страхования, ГК "Исток Аудио", ООО "Бизнес Бюро", - уточняется на сайте.

Платформа будет разработана к маю 2024 года, уточняется на сайте РФРИТ.

Наука и техника,Фонд социального страхования РФ,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители