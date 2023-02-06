В РФ разработают платформу для общения людей с нарушением слуха

Российский разработчик интеллектуальных решений для людей с сенсорными нарушениями "Сенсор-Тех" разработает платформу для общения людей с нарушениями слуха. Стоимость проекта - 70 млн рублей, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) предоставил грант на разработку в размере 56 млн рублей, следует из карточки проекта, опубликованной в понедельник на сайте РФРИТ.

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"Сурдо-помощь" - уникальное российское решение для людей с нарушениями слуха. Сервис позволяет неслышащим людям свободно общаться и понимать собеседников. ПО объединяет на одной платформе три функции: перевода речи в текст и обратно, сервиса онлайн-услуг живого сурдопереводчика и виртуального сурдоперевода с использованием ИИ", - уточняется в карточке проекта.

Для разработки компания использует API (программный интерфейс приложения - прим. ТАСС) только от российских разработчиков, таких как ЦРТ, "Яндекс" и TrueConf. Также компания будет использовать алгоритмы deepfake для генерации виртуального сурдопереводчика, который будет неотличим от реального человека.

"Продукт будет способствовать развитию цифровых инструментов социальной адаптации людей с нарушениями слуха. Тысячи людей с ограничениями по слуху смогут самостоятельно посещать общественные места, общаться, получать образование, путешествовать и найти работу. Потенциальные заказчики: Всероссийское общество глухих, Фонд социального страхования, ГК "Исток Аудио", ООО "Бизнес Бюро", - уточняется на сайте.