Российские ученые создали технологию производства стиральных порошков

Многие отрасли промышленности в нашей стране зависят по сей день от поставок сырья из-за границы. За год антироссийских санкционных ограничений разработки российских научных специалистов помогли многим из них сократить данную зависимость. Об этом информирует издание “Независимая газета”.
В частности, исследователи химического факультета Томского госуниверситета проработали технологию производства тетраацетилгликолурила, который является компонентом моющих веществ. Данный компонент содержится во всех моющих таблетках, порошках и гелях как для стиральных машин, так и для посудомоечных.
Тетраацетилгликолурил сам по себе не является моющим средством, однако если данную составляющую не добавлять в порошок, то белье будет отстирываться лишь при кипячении.
Все необходимые испытания уже были проведены, и технологию можно передавать промышленности. Научные специалисты выразили уверенность в том, что отечественная разработка поможет уменьшить цену на порошок. У Томского университета уже нашлись покупатели данной составляющей стиральных средств.