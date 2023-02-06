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56 минут назад

Российские ученые создали собственную технологию производства стиральных порошков

FBM.ru

Многие отрасли промышленности в нашей стране зависят по сей день от поставок сырья из-за границы. За год антироссийских санкционных ограничений разработки российских научных специалистов помогли многим из них сократить данную зависимость. Об этом информирует издание “Независимая газета”.

Российские ученые создали технологию производства стиральных порошков
Фото: Fbm.ruFbm.ru

В частности, исследователи химического факультета Томского госуниверситета проработали технологию производства тетраацетилгликолурила, который является компонентом моющих веществ. Данный компонент содержится во всех моющих таблетках, порошках и гелях как для стиральных машин, так и для посудомоечных.

Тетраацетилгликолурил сам по себе не является моющим средством, однако если данную составляющую не добавлять в порошок, то белье будет отстирываться лишь при кипячении.

Все необходимые испытания уже были проведены, и технологию можно передавать промышленности. Научные специалисты выразили уверенность в том, что отечественная разработка поможет уменьшить цену на порошок. У Томского университета уже нашлись покупатели данной составляющей стиральных средств.

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