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1 час назад

Индия заблокировала 200 китайских приложений по соображениям безопасности

Ferra.ru

Правительство Индии заблокировало ряд китайских приложений для кредитования и ставок.

Индия заблокировала 200 китайских приложений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Индийские эксперты тщательно проанализировали 288 китайских приложений. После этого власти запретили в общей сложности 230 приложений в «срочном» и «экстренном» порядке.

Это произошло после многочисленных сообщений о вымогательстве и преследовании лиц, которые брали небольшие кредиты через эти приложения. В некоторых случаях процентные ставки были увеличены на шокирующие 3000% в год. Когда должники не могли погасить долг, они получали сообщения с угрозами. Коллекторы даже публиковали их фотографии. К сожалению, это привело к ряду самоубийств в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телангана.

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