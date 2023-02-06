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1 час назад

В Европе появились реабилитационные центры по спасению от "криптозависимости"

Газета.Ru

Реабилитационный центр The Balance, расположенный на испанском острове Майорка, начал предлагать услуги по избавлению от «криптозависимости». Об этом сообщает портал Gadgets360.

В Европе начали лечить от «криптозависимости»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Программа, предлагаемая центром, рассчитана на людей, которые настолько втянулись в торговлю криптоактивами, что буквально не могут остановиться. Один из клиентов The Balance рассказал, что испытывал стресс во время долгих перелетов, так как не имел доступа к компьютеру и не мог следить за котировками.

За четыре недели терапии, включающей в себя йогу, массаж и прогулки на велосипедах, придется отдать $75 тыс. (около 5,2 млн руб.).

Отмечается, что центр The Balance не первое учреждение, признавшее последствия криптотрейдинга такой же зависимостью, как алкоголизм или наркомания. Похожие услуги с 2018 года оказывает частная реабилитационная клиника Castle Craig, расположенная в Шотландии.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что основатель Twitter Джек Дорси призвал владельцев биткоина не хранить все свои сбережения в главной мировой криптовалюте, так как по умолчанию «никому нельзя доверять» в вопросе финансовых активов.

Наука и техника,Джек Дорси,
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