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27 минут назад

Российский бренд Caviar представил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за 3,6 млн рублей

Газета.Ru

Российский люксовый бренд Caviar представил новую коллекцию смартфонов на базе новой линейки Samsung Galaxy S23. Коллекция под слоганом «Роскошь нового поколения» доступна на официальном сайте компании.

Российский бренд представил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за ₽3,6 млн
Фото: CaviarCaviar

Самым дорогим устройством из представленных стал Samsung Galaxy S23 Ultra Pure Gold.

«Корпус полностью выполнен из драгоценного металла 18 карат и украшен изысканными рельефными узорами, вдохновленными коринфским ордером классической архитектуры. V-образная фирменная «галочка» Caviar и боковые ребра декорированы драгоценными камнями: 8 сверкающих природных бриллиантов придают смартфону статус произведения ювелирного искусства», — говорится в описании смартфона.

Стоимость такого гаджета в конфигурации 256 ГБ составила 3,6 млн руб.

Кроме того, Caviar представил модели серий Metropolis, Rage, Bird of Paradise, Blade, Skull и Firebird — каждая из которых получила уникальный дизайн. Самая бюджетная модель из них обойдется покупателю в 394 тыс. руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что смартфоны Samsung Galaxy S23 появились в магазинах России до старта основных продаж.

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