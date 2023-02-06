Российский бренд представил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за ₽3,6 млн

Российский люксовый бренд Caviar представил новую коллекцию смартфонов на базе новой линейки Samsung Galaxy S23. Коллекция под слоганом «Роскошь нового поколения» доступна на официальном сайте компании.

«Корпус полностью выполнен из драгоценного металла 18 карат и украшен изысканными рельефными узорами, вдохновленными коринфским ордером классической архитектуры. V-образная фирменная «галочка» Caviar и боковые ребра декорированы драгоценными камнями: 8 сверкающих природных бриллиантов придают смартфону статус произведения ювелирного искусства», — говорится в описании смартфона.

Кроме того, Caviar представил модели серий Metropolis, Rage, Bird of Paradise, Blade, Skull и Firebird — каждая из которых получила уникальный дизайн. Самая бюджетная модель из них обойдется покупателю в 394 тыс. руб.