Зонд впервые пролетел через корональный выброс на Солнце

Космический зонд НАСА Parker Solar Probe впервые в истории пролетел через основание коронального выброса на Солнце (CME). Результаты исследования, включающие данные о свойствах материи, опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как уточняется, аппарату удалось пройти всего в 14 солнечных радиусах от поверхности звезды еще в ноябре 2021 года. Внутри основания выброса зонд провел примерно два часа. Там же была собрана информация о находящихся внутри полях и частицах. Обычно похожие выбросы плазмы вызывают геомагнитные бури, что представляет угрозу для орбитальных спутников.

Последующий анализ показал, что в исследуемой области наблюдаются выраженные различия по сравнению с остальными частями CME. Ученые пришли к выводу, что внутри основания выброса практически отсутствуют тяжелые и легкие ионы низких энергий, которые обычно обнаруживаются в солнечном ветре и в верхней части выброса. Также не было выявлено никаких примечательных различий в силе, направленности и других параметрах магнитного поля между открытым космосом и основанием CME, что совершенно несвойственно другим частям солнечного выброса.