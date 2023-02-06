Российские ученые получили автомобильное топливо из гудрона

Исследователи из Пермского Политеха усовершенствовали технологию переработки тяжелых нефтепродуктов, благодаря чему смогли получить автомобильное топливо из гудрона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Министерстве образования и науки Пермского края.

Фото: Пресс-служба ТПУ Пресс-служба ТПУ

Запасы легкой нефти сокращаются, поэтому сейчас актуальна переработка тяжелых нефтепродуктов. Однако это тяжелый процесс, так как тяжелые фракции углеводородов содержат высокое содержание металлов, смол и высокомолекулярных компонентов, поэтому сырье нужно подготавливать. Для получения топлива используют каталитический крекинг – процесс, при котором тяжелые молекулы нагреваются и распадаются на легкие.

Ученые Пермского Политеха обработали гудрон с помощью н-пентана и изучили «превращения» смеси газойля и очищенных углеводородов в процессе каталитического крекинга. На качество и количество продукта влияют не только состав сырья и параметры обработки, но и тип и структура растворителя.

Эксперименты показали, что наиболее качественными стали составы, полученные при соотношении гудрона и н-пентана 14:1 и 16:1 при температуре 50 °С и давлении 1,3 атм. Добавление продуктов «очищения» гудрона к вакуумному газойлю до 10 % не снижает эффективность процесса и получения продуктов.