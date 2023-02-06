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59 минут назад

Ученые Пермского Политеха получили автомобильное топливо из гудрона

Газета.Ru

Исследователи из Пермского Политеха усовершенствовали технологию переработки тяжелых нефтепродуктов, благодаря чему смогли получить автомобильное топливо из гудрона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Министерстве образования и науки Пермского края.

Российские ученые получили автомобильное топливо из гудрона
Фото: Пресс-служба ТПУПресс-служба ТПУ

Запасы легкой нефти сокращаются, поэтому сейчас актуальна переработка тяжелых нефтепродуктов. Однако это тяжелый процесс, так как тяжелые фракции углеводородов содержат высокое содержание металлов, смол и высокомолекулярных компонентов, поэтому сырье нужно подготавливать. Для получения топлива используют каталитический крекинг – процесс, при котором тяжелые молекулы нагреваются и распадаются на легкие.

Ученые Пермского Политеха обработали гудрон с помощью н-пентана и изучили «превращения» смеси газойля и очищенных углеводородов в процессе каталитического крекинга. На качество и количество продукта влияют не только состав сырья и параметры обработки, но и тип и структура растворителя.

Эксперименты показали, что наиболее качественными стали составы, полученные при соотношении гудрона и н-пентана 14:1 и 16:1 при температуре 50 °С и давлении 1,3 атм. Добавление продуктов «очищения» гудрона к вакуумному газойлю до 10 % не снижает эффективность процесса и получения продуктов.

Технология будет перспективна для получения высокооктановых сортов бензина и непредельных газов.

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