В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
38 минут назад

Глава Apple уверен: людей можно заставить тратить на iPhone больше

Ferra.ru

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн рассказал, что в Apple обсуждался вопрос роста средней цены iPhone.

Глава Apple уверен в дальнейшем росте цен на iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщатся, что глава Apple Тим Кук задавался вопросом о том, является ли рост средней цены продажи iPhone устойчивым. В конце концов, топовая модель, которая в 2017 году стоила 1150 долларов (iPhone X с 256 ГБ памяти), теперь стоит 1600 долларов (iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ).

Кук сам ответил на свой вопрос. По его мнению, повышение цены не проблема. На самом деле, как считает глава Apple, потребителей, вероятно, можно было бы убедить тратить больше.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители