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1 час назад

Российские учёные разработали накопители электроэнергии для безопасности АЭС

Большая Азия

Системы накопления электроэнергии, разработанные в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ), можно применять на атомных ледоколах и атомных электростанциях для экономии электроэнергии и повышения безопасности на работающих реакторах. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

В РФ разработали накопители электроэнергии для безопасности АЭС
Фото: news.myseldon.comnews.myseldon.com

"Разработанные учеными НГТУ НЭТИ системы накопления электроэнергии можно установить на атомные ледоколы - они помогут избежать аварийных ситуаций на атомных реакторах", - рассказали в НГТУ НЭТИ.

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Накопители электрической энергии разработаны специалистами кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ и Института силовой электроники.

Преимуществом разработанного в Новосибирске накопителя являются электронные схемы управления и программы, которые позволяют управлять режимами работы автономно, без участия человека. Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления энергии. Это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки.

Накопители, созданные по разработанной технологии, уже используются в нескольких населенных пунктах в Туве, Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае, позволяя накапливать электроэнергию в период ее избытка и возвращать в сеть в период дефицита.

"Наша система накопления является дополнительным источником электроэнергии и позволяет экономить дизельное топливо, сокращать вредные выбросы в атмосферу. Установки можно применять на промышленном объекте, АЭС и ледоколах для компенсации провалов и всплесков в электросети при резком изменении нагрузки. С такой проблемой сталкиваются любые атомные реакторы: если нагрузка резко меняется, то могут возникнуть аварийные ситуации в реакторе", - рассказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Петр Бачурин.

По его словам, системы накопления электроэнергии готовы к установке на атомные ледоколы.

"Наша технология уже готова к интеграции, в зависимости от запроса мы можем оборудовать ледоколы системами накопления. Кроме того, наша разработка делается полностью в России. Наш алгоритм не имеет аналогов в мире", - добавил Петр Бачурин.

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