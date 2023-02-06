В РФ разработали накопители электроэнергии для безопасности АЭС

Системы накопления электроэнергии, разработанные в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ), можно применять на атомных ледоколах и атомных электростанциях для экономии электроэнергии и повышения безопасности на работающих реакторах. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

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"Разработанные учеными НГТУ НЭТИ системы накопления электроэнергии можно установить на атомные ледоколы - они помогут избежать аварийных ситуаций на атомных реакторах", - рассказали в НГТУ НЭТИ.

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Накопители электрической энергии разработаны специалистами кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ и Института силовой электроники.

Преимуществом разработанного в Новосибирске накопителя являются электронные схемы управления и программы, которые позволяют управлять режимами работы автономно, без участия человека. Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления энергии. Это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки.

Накопители, созданные по разработанной технологии, уже используются в нескольких населенных пунктах в Туве, Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае, позволяя накапливать электроэнергию в период ее избытка и возвращать в сеть в период дефицита.

"Наша система накопления является дополнительным источником электроэнергии и позволяет экономить дизельное топливо, сокращать вредные выбросы в атмосферу. Установки можно применять на промышленном объекте, АЭС и ледоколах для компенсации провалов и всплесков в электросети при резком изменении нагрузки. С такой проблемой сталкиваются любые атомные реакторы: если нагрузка резко меняется, то могут возникнуть аварийные ситуации в реакторе", - рассказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Петр Бачурин.

По его словам, системы накопления электроэнергии готовы к установке на атомные ледоколы.