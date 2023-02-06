Дизайнеры показали концепт «невидимой» яхты

Дизайнеры студии Jozeph Forakis представили концепт яхты будущего, которая благодаря своей конструкции кажется «невидимой» на поверхности воды. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Яхта получила название Pegasus, ее длина составляет 88 метров. Ее дизайн включает в себя множество стеклянных и прозрачных элементов. Они отражают небо и воду, из-за чего судно буквально сливается с пейзажем. Предполагается, что при строительстве корпуса будет использоваться роботизированная 3D-печать.

На яхте будут представлены различные развлечения, которые не дадут скучать пассажирам, — в частности бассейн, джакузи, бильярд, бар, гидропонный сад и многие другие. Пока Pegasus находится лишь в стадии концепта — создание яхты планируется начать к 2030 году.