Дизайнеры показали концепт «невидимой» яхты

Дизайнеры студии Jozeph Forakis представили концепт яхты будущего, которая благодаря своей конструкции кажется «невидимой» на поверхности воды. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.
Яхта получила название Pegasus, ее длина составляет 88 метров. Ее дизайн включает в себя множество стеклянных и прозрачных элементов. Они отражают небо и воду, из-за чего судно буквально сливается с пейзажем. Предполагается, что при строительстве корпуса будет использоваться роботизированная 3D-печать.
На яхте будут представлены различные развлечения, которые не дадут скучать пассажирам, — в частности бассейн, джакузи, бильярд, бар, гидропонный сад и многие другие. Пока Pegasus находится лишь в стадии концепта — создание яхты планируется начать к 2030 году.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как аргентинская архитектурная студия Focaccia Prieto показала изображения гигантского города будущего на воде. По задумке архитекторов, люди будут жить на плавучих «кольцах», на которых будет размещено все необходимое для жизни.