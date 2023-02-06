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27 минут назад

В сети показали концепт "невидимой" яхты Pegasus

Газета.Ru

Дизайнеры студии Jozeph Forakis представили концепт яхты будущего, которая благодаря своей конструкции кажется «невидимой» на поверхности воды. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Дизайнеры показали концепт «невидимой» яхты
Фото: Газета.ruГазета.ru

Яхта получила название Pegasus, ее длина составляет 88 метров. Ее дизайн включает в себя множество стеклянных и прозрачных элементов. Они отражают небо и воду, из-за чего судно буквально сливается с пейзажем. Предполагается, что при строительстве корпуса будет использоваться роботизированная 3D-печать.

На яхте будут представлены различные развлечения, которые не дадут скучать пассажирам, — в частности бассейн, джакузи, бильярд, бар, гидропонный сад и многие другие. Пока Pegasus находится лишь в стадии концепта — создание яхты планируется начать к 2030 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как аргентинская архитектурная студия Focaccia Prieto показала изображения гигантского города будущего на воде. По задумке архитекторов, люди будут жить на плавучих «кольцах», на которых будет размещено все необходимое для жизни.

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