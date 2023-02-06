Ученые из РФ извлекли из ледника в Антарктиде лед возрастом 1 млн лет

Ледяной керн специалисты Российской антарктической экспедиции подняли из ледника над озером Восток. Ученые получили уникальные образцы, содержащие информацию об изменениях климата на Земле от наших дней до эпохи среднего плейстоцена.

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Это было сделано в рамках программы комплексного исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции Восток, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте. В этом сезоне в Антарктиде работали четыре сотрудника ААНИИ и восемь специалистов Санкт-Петербургского горного университета.

Лед залегал на глубине свыше 3,5 километров. За время сезонных работ из скважины 5Г-5 в леднике над озером Восток поднято около 60 метров ледяных кернов. Их будут исследовать

Для ученых древний лед возрастом около миллиона лет представляет самый большой интерес. Именно в этот период в атмосфере Земли могла наблюдаться повышенная концентрация СО2, и предположительно в этот период на планете произошла перестройка климатической системы. Изучив данные об изменении климата, хранящихся в ледяных кернах, ученые смогут выдвинуть гипотезы о возможных причинах, скоростях и последствиях произошедших трансформаций, просчитать, как природная система может работать в условиях повышенного уровня СО2.