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1 час назад

Телескоп James Webb обнаружил звездные сгустки в далеких галактиках

Газета.Ruиещё 1

Астрономы получили изображение звездных сгустков благодаря телескопу James Webb. Об этом сообщает Стокгольмский университет.

James Webb обнаружил звездные сгустки в далеких галактиках
Фото: NASANASA

Это удалось сделать с использованием гравитационного линзирования, которое вызывают более близкие галактики.

«Эти скопления галактик настолько массивны, что искривляют световые лучи, проходящие через их центр, как и предсказывал Эйнштейн в 1915 году. А это, в свою очередь, создает эффект увеличительного стекла: изображения фоновых галактик увеличиваются», — объясняет Аделаида Клайссенс, одна из авторов работы.

В результате авторам удалось обнаружить звездные сгустки в галактиках на расстоянии более 8 млрд световых лет. Они сформировались, когда Вселенная была молодой и ее возраст был в диапазоне от одного до пяти млрд лет.

«Изображения с телескопа James Webb показывают, что теперь мы можем обнаруживать очень маленькие структуры внутри очень далеких галактик и что мы можем видеть эти скопления во многих из этих галактик», — поясняет ученая.

В том числе, были получены изображения галактического кластера SMACS0723.

Это позволит ученым определить влияние звездных сгустков на эволюцию галактик.

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