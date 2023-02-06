James Webb обнаружил звездные сгустки в далеких галактиках

«Эти скопления галактик настолько массивны, что искривляют световые лучи, проходящие через их центр, как и предсказывал Эйнштейн в 1915 году. А это, в свою очередь, создает эффект увеличительного стекла: изображения фоновых галактик увеличиваются», — объясняет Аделаида Клайссенс, одна из авторов работы.

В результате авторам удалось обнаружить звездные сгустки в галактиках на расстоянии более 8 млрд световых лет. Они сформировались, когда Вселенная была молодой и ее возраст был в диапазоне от одного до пяти млрд лет.