В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
19 минут назад

Британка пожаловалась на "спасательную" функцию часов Apple Watch

Газета.Ru

Тренер по сайклингу из Великобритании Стейси Торман пожаловалась на функцию Apple Watch Fall Detection, фиксирующую падение владельца и сообщающую об инциденте в службу спасения. Британка рассказала газете The New York Times, что ее часы постоянно думают, что она «мертва».

Британка пожаловалась на «спасательную» функцию часов Apple Watch
Фото: Газета.ruГазета.ru

По словам Торман, гаджет постоянно ложно срабатывает во время ее занятий, в том числе и тогда, когда она приветственно машет своим клиентам.

«В те моменты, которыми я хочу насладиться, часы думают, что я умерла», — пожаловалась тренер.

При этом когда Торман однажды действительно «жестко упала», пытаясь догнать автобус, часы никак не отреагировали. Как отмечает NYT, ложные срабатывания функции Fall Detection перегружают спасательные службы, которые вынуждены реагировать на такие вызовы.

«Нам известно о случаях, когда наши функции вызывали спасателей в то время как пользователь не находился в опасности. Однако фиксирование падений и ДТП призваны помогать людям и уже спасли несколько жизней», — заявил в комментарии для газеты официальный представитель Apple Алекс Киршнер.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователям умных часов Pixel Watch от Google начали приписывать аритмию из-за наличия в гаджете датчика для ЭКГ, отслеживающего сердечную активность.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители