Британка пожаловалась на "спасательную" функцию часов Apple Watch

Тренер по сайклингу из Великобритании Стейси Торман пожаловалась на функцию Apple Watch Fall Detection, фиксирующую падение владельца и сообщающую об инциденте в службу спасения. Британка рассказала газете The New York Times, что ее часы постоянно думают, что она «мертва».

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По словам Торман, гаджет постоянно ложно срабатывает во время ее занятий, в том числе и тогда, когда она приветственно машет своим клиентам.

«В те моменты, которыми я хочу насладиться, часы думают, что я умерла», — пожаловалась тренер.

При этом когда Торман однажды действительно «жестко упала», пытаясь догнать автобус, часы никак не отреагировали. Как отмечает NYT, ложные срабатывания функции Fall Detection перегружают спасательные службы, которые вынуждены реагировать на такие вызовы.

«Нам известно о случаях, когда наши функции вызывали спасателей в то время как пользователь не находился в опасности. Однако фиксирование падений и ДТП призваны помогать людям и уже спасли несколько жизней», — заявил в комментарии для газеты официальный представитель Apple Алекс Киршнер.