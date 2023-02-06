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19 минут назад

В России создадут систему опознавания для дронов

Российская Газета

Система государственного опознавания "свой-чужой" для малых беспилотников создается в России.

В России создадут систему опознавания для дронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Чтобы свои не перебили своих, - пояснил ведущий программы "Военная приемка" на "Звезде" Алексей Егоров.

Подробности разработки он пообещал рассказать в будущем.

Система опознавания "свой-чужой" появилась во время Второй Мировой войны, вскоре после изобретения авиационных радаров. Первые серийные радиоответчики СЧ-1 стали устанавливать на советские самолеты в 1943 году. Сейчас ответчиками и запросчиками-ответчиками оборудованы все военные воздушные суда и системы ПВО российской армии.

Наука и техника,Алексей Егоров,
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