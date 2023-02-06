В России создадут систему опознавания для дронов

- Чтобы свои не перебили своих, - пояснил ведущий программы "Военная приемка" на "Звезде" Алексей Егоров .

Система опознавания "свой-чужой" появилась во время Второй Мировой войны, вскоре после изобретения авиационных радаров. Первые серийные радиоответчики СЧ-1 стали устанавливать на советские самолеты в 1943 году. Сейчас ответчиками и запросчиками-ответчиками оборудованы все военные воздушные суда и системы ПВО российской армии.