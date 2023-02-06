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29 минут назад

Новинки от Samsung появились в магазинах РФ до начала продаж в мире

Никита Бородкин

Новые смартфоны Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra поступили в российские магазины раньше начала официальных продаж во всем мире. Как сообщает ТАСС, новинки уже появились в салоне МТС в Москве.

Смартфоны Samsung Galaxy S23 начали продаваться в РФ до старта основных продаж в мире
Фото: UnsplashUnsplash

Так, Samsung Galaxy S23 с памятью в 128 Гб продают по 74 990 рублей, S23 Plus с памятью в 256 Гб продается по 87 990 рублей, S23 Ultra диагональю в 6,8 дюйма, с комплектным стилусом S Pen и 256 Гб памяти предлагают приобрести за 109 990 рублей.

Ряд ритейлеров также открыли предзаказ на новую линейку устройств от южнокорейского производителя, в том числе и авторизованный магазин Samsung Galaxystore. Официальный старт продаж назначен на 17 февраля.

Ранее, 1 февраля, Samsung на презентации Galaxy Unpacked, на которой представила новую серию флагманских смартфонов Galaxy S23, а также целых пять версий ультрабуков Galaxy Book 3.

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