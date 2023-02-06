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1 час назад

Xiaomi добавит поддержку новейшего Wi-Fi 7 в свои флагманы через обновление прошивки

Ferra.ru

Xiaomi сделала важное объявление — компания намерена внедрить в флагманские Xiaomi 13 и новейший роутер Xiaomi 10 Gigabit Router поддержку Wi-Fi 7. Причём сделано это будет через обыкновенное обновление ПО.

Xiaomi добавит поддержку новейшего Wi-Fi 7 в свои флагманы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители компании отметили, что сначала обновление получит старшая модель линейки Xiaomi 13 — Xiaomi 13 Pro. В дальнейшем новую функцию получат и оставшиеся устройства.

Отметим, что одним из основных преимуществ стандарта Wi-Fi 7 является значительно улучшенная скорость. Кроме того, обновлённый стандарт обеспечит лучшую защиту от помех, что позволит добиться более стабильного соединения в сложных сетевых средах.

Напомним, что на прошедшей CES 2023 многие компании представили множество новинок с поддержкой нового стандарта Wi-Fi. Преимущественно это были роутеры и маршрутизаторы.

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