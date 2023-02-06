"Никому не пожелаю такой боли": Маск о трех месяцах своей жизни

«Последние три месяца были ужасно тяжелыми, так как мне пришлось спасать Twitter от банкротства, параллельно выполняя свои обязанности в Tesla и SpaceX. Никому не пожелаю такой боли. У Twitter еще остались проблемы, но мы идем к точке безубыточности. Очень ценю общественную поддержку!», — заявил миллиардер.