"Никому не пожелаю такой боли": Маск о трех месяцах своей жизни

Предприниматель Илон Маск пожаловался на тяжелые три месяца своей жизни в Twitter. Таким образом он отреагировал на материал Wall Street Journal, который называется «Когда спит Илон Маск?».
«Последние три месяца были ужасно тяжелыми, так как мне пришлось спасать Twitter от банкротства, параллельно выполняя свои обязанности в Tesla и SpaceX. Никому не пожелаю такой боли. У Twitter еще остались проблемы, но мы идем к точке безубыточности. Очень ценю общественную поддержку!», — заявил миллиардер.
Когда один из комментаторов уточнил, похожа ли нынешняя тяжелая ситуация на «производственный ад в Tesla» или на кризис 2008 года, Маск ответил утвердительно.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Илон Маск иронично отозвался в Twitter о недавней атаке ВВС США на китайский воздушный шар, опубликовав мем, на котором американский истребитель атакует летающий дом из мультфильма «Вверх». За шесть часов публикация предпринимателя набрала почти 6 млн просмотров, более 100 тыс. лайков и 3,5 тыс. комментариев.