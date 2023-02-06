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12 минут назад

Илон Маск описал свои последние три месяца фразой "никому не пожелаю такой боли"

Газета.Ru

Предприниматель Илон Маск пожаловался на тяжелые три месяца своей жизни в Twitter. Таким образом он отреагировал на материал Wall Street Journal, который называется «Когда спит Илон Маск?».

"Никому не пожелаю такой боли": Маск о трех месяцах своей жизни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Последние три месяца были ужасно тяжелыми, так как мне пришлось спасать Twitter от банкротства, параллельно выполняя свои обязанности в Tesla и SpaceX. Никому не пожелаю такой боли. У Twitter еще остались проблемы, но мы идем к точке безубыточности. Очень ценю общественную поддержку!», — заявил миллиардер.

Когда один из комментаторов уточнил, похожа ли нынешняя тяжелая ситуация на «производственный ад в Tesla» или на кризис 2008 года, Маск ответил утвердительно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Илон Маск иронично отозвался в Twitter о недавней атаке ВВС США на китайский воздушный шар, опубликовав мем, на котором американский истребитель атакует летающий дом из мультфильма «Вверх». За шесть часов публикация предпринимателя набрала почти 6 млн просмотров, более 100 тыс. лайков и 3,5 тыс. комментариев.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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