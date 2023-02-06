Huawei P60 получит устаревший процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Авторитетный инсайдер под ником Rodent950 поделился в своём Twitter-аккаунте подробностями о предстоящих флагманах Huawei.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, например, по его словам Huawei Nova 20 Pro, Mate X3 и P60 будут работать под управлением на самого свежего процессора Snapdragon 8+Gen 1. При этом более продвинутые версии устройств — модели P60 Pro и P60 Pro+ — оснастят новейшим Snapdragon 8 Gen 2.

Rodent950 также отметил, что эта же платформа будет использоваться и в Mate 60, выход которого ожидается осенью. В то же время Mate 60 Pro и Mate 60 RS Porsche Design получат уже Snapdragon 8+ Gen 2.