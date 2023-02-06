В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Флагман Huawei P60 получит устаревший процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Ferra.ru

Авторитетный инсайдер под ником Rodent950 поделился в своём Twitter-аккаунте подробностями о предстоящих флагманах Huawei.

Huawei P60 получит устаревший процессор Snapdragon 8+ Gen 1
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, по его словам Huawei Nova 20 Pro, Mate X3 и P60 будут работать под управлением на самого свежего процессора Snapdragon 8+Gen 1. При этом более продвинутые версии устройств — модели P60 Pro и P60 Pro+ — оснастят новейшим Snapdragon 8 Gen 2.

Rodent950 также отметил, что эта же платформа будет использоваться и в Mate 60, выход которого ожидается осенью. В то же время Mate 60 Pro и Mate 60 RS Porsche Design получат уже Snapdragon 8+ Gen 2.

Напомним, что ранее инсайдеры также сообщали о запуске ряда новых смартфонов Huawei в ближайшие месяцы. И, судя по данным Rodent950, это будут устройства на базе мощных процессоров Qualcomm.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители