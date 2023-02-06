В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
39 минут назад

Названы главные дефициты витаминов в крови россиян

Мослента

Главные дефициты витаминов, обнаруженные в крови россиян, назвала «Мосленте» врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, прежде всего, это витамин D.

Названы главные дефициты витаминов в крови россиян
Фото: МослентаМослента

«Мы как врачи сегодня не можем игнорировать дефициты микроэлементов и витаминов. Тот же витамин D, от дефицита которого страдают практически все россияне, что наглядно показала ситуация с коронавирусом. Или дефициты витамина В12 — железодефицитная анемия также не редкое заболевание», — отметила эксперт.

При этом Юзуп предупредила об опасности приема БАДов без контроля врачей. Согласно приведенным врачом исследованиям, только семь процентов россиян сдают анализы перед тем, как назначить себе прием витаминов. В некоторых случаях прием препаратов может привести к опасным проблемам со здоровьем, уточнила медик.

Ране самые важные для женщин витамины перечислила врач-гинеколог, УЗИ-диагност, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян. По ее словам, это витамины A, C, D, E и комплекс витаминов группы B.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители