Названы главные дефициты витаминов в крови россиян

Главные дефициты витаминов, обнаруженные в крови россиян, назвала «Мосленте» врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, прежде всего, это витамин D.

«Мы как врачи сегодня не можем игнорировать дефициты микроэлементов и витаминов. Тот же витамин D, от дефицита которого страдают практически все россияне, что наглядно показала ситуация с коронавирусом. Или дефициты витамина В12 — железодефицитная анемия также не редкое заболевание», — отметила эксперт.

При этом Юзуп предупредила об опасности приема БАДов без контроля врачей. Согласно приведенным врачом исследованиям, только семь процентов россиян сдают анализы перед тем, как назначить себе прием витаминов. В некоторых случаях прием препаратов может привести к опасным проблемам со здоровьем, уточнила медик.