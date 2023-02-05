В США придумали дома из грибов, в которых можно жить на Марсе

Американские архитекторы, сотрудничающие с НАСА, предложили «выращивать» на Марсе здания с использованием дерева и грибного мицелия (подземного тела гриба). Об этом информирует телеканал Euronews со ссылкой на архитектурное бюро Red House и космическое агентство НАСА.

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В компании пояснили, что на Марс предлагается привозить сушеные водоросли и мицелий, а уже на месте добавлять к ним углекислый газ, воду и азот. В результате реакций будет выделяться кислород, который послужит питанием для грибного мицелия, и биомасса, которой можно будет придать любую задуманную форму, начнет расти.

По мнению зодчих, итоговый материал получается крепче бетона и эффективно препятствует проникновению радиации, из него можно «выращивать» большие здания.