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1 час назад

В США придумали дома из грибов, в которых можно жить на Марсе

Газета.Ru

Американские архитекторы, сотрудничающие с НАСА, предложили «выращивать» на Марсе здания с использованием дерева и грибного мицелия (подземного тела гриба). Об этом информирует телеканал Euronews со ссылкой на архитектурное бюро Red House и космическое агентство НАСА.

В США придумали дома из грибов, в которых можно жить на Марсе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В компании пояснили, что на Марс предлагается привозить сушеные водоросли и мицелий, а уже на месте добавлять к ним углекислый газ, воду и азот. В результате реакций будет выделяться кислород, который послужит питанием для грибного мицелия, и биомасса, которой можно будет придать любую задуманную форму, начнет расти.

По мнению зодчих, итоговый материал получается крепче бетона и эффективно препятствует проникновению радиации, из него можно «выращивать» большие здания.

Как указали в бюро, на данный момент разработчики должны нарисовать архитектурный дизайн подобного дома и изготовить модель, после чего образец здания размером 15×15 см отправят на Луну.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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