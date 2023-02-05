Раскрыты первые характеристики смартфона Honor 90

Honor готовится к выпуску новой серии смартфонов Honor 90. Уже стали известны некоторые характеристики.

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Напомним, что серия Honor 80 дебютировала в ноябре 2022 года. Хотя эти устройства ещё совсем свежие, компания уже работает над серией следующего поколения.

Китайский информатор заявил, что грядущая линейка Honor 90 может появиться в Китае к концу мая. Он говорит, что компания извлечёт уроки из прошлых ошибок. Так, смартфоны Honor 90 будут оснащены оптической стабилизацией изображения (OIS), чтобы уменьшить дрожание в видео.