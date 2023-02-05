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24 минуты назад

Вирусолог опроверг версию о наличии патогенов в сбитом США китайском метеозонде

Илья Родин

Версию о наличии биологического оружия в сбитом в США китайском метеозонде не следует принимать во внимание, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-инфекционист Георгий Викулов.

Вирусолог оценил версию о наличии патогенов в сбитом США китайском метеозонде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в Конгрессе США парламентарии предположили, что аэростате могли находиться патогены.

Викулов пояснил, что сбитый объект не мог являться носителем биологических патогенов. Специалист уточнил, что в настоящее время на планете нет технологий, позволяющих распространять вирусы с помощью дронов.

По его данным, многие вирусы погибают под воздействием высоких температур. Соответственно, даже если бы в шаре находились возбудители каких-то серьезных заболеваний, после попадания в него ракеты они бы инактивировались.

Напомним, что ранее истребитель ВВС США сбил китайский метеозонд, случайно залетевший на территорию Штатов. Представители МИД и Минобороны КНР выразили возмущение действиями американских военных.

Наука и техника,Конгресс США,
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