Вирусолог оценил версию о наличии патогенов в сбитом США китайском метеозонде

Версию о наличии биологического оружия в сбитом в США китайском метеозонде не следует принимать во внимание, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-инфекционист Георгий Викулов.
Отмечается, что ранее в Конгрессе США парламентарии предположили, что аэростате могли находиться патогены.
Викулов пояснил, что сбитый объект не мог являться носителем биологических патогенов. Специалист уточнил, что в настоящее время на планете нет технологий, позволяющих распространять вирусы с помощью дронов.
По его данным, многие вирусы погибают под воздействием высоких температур. Соответственно, даже если бы в шаре находились возбудители каких-то серьезных заболеваний, после попадания в него ракеты они бы инактивировались.
Напомним, что ранее истребитель ВВС США сбил китайский метеозонд, случайно залетевший на территорию Штатов. Представители МИД и Минобороны КНР выразили возмущение действиями американских военных.