Браузер Chrome внедрил технологию для улучшения качества видео

Google только уже выпустила новую раннюю стабильную версию Chrome (110.0.5481.77), которая сейчас доступна небольшому проценту пользователей и будет развёрнута массово с 7 февраля.

Согласно официальному журналу изменений, Chrome 110 поддерживает новую технологию, но для работы ему все равно потребуется новый драйвер. Кроме того, теперь подтверждено, что RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователи включили его вручную через панель управления NVIDIA. По умолчанию он не будет включён.