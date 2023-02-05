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37 минут назад

Браузер Chrome внедрил технологию NVIDIA RTX Video Super Resolution для улучшения качества видео

Ferra.ru

В Google Chrome 110 добавлена поддержка NVIDIA RTX Video Super Resolution. Эта технология повышает качество видео до 4K.

Браузер Chrome внедрил технологию для улучшения качества видео
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Google только уже выпустила новую раннюю стабильную версию Chrome (110.0.5481.77), которая сейчас доступна небольшому проценту пользователей и будет развёрнута массово с 7 февраля.

Согласно официальному журналу изменений, Chrome 110 поддерживает новую технологию, но для работы ему все равно потребуется новый драйвер. Кроме того, теперь подтверждено, что RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователи включили его вручную через панель управления NVIDIA. По умолчанию он не будет включён.

Наука и техника,Google,
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