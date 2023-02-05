Браузер Chrome внедрил технологию для улучшения качества видео

В Google Chrome 110 добавлена поддержка NVIDIA RTX Video Super Resolution. Эта технология повышает качество видео до 4K.
Google только уже выпустила новую раннюю стабильную версию Chrome (110.0.5481.77), которая сейчас доступна небольшому проценту пользователей и будет развёрнута массово с 7 февраля.
Согласно официальному журналу изменений, Chrome 110 поддерживает новую технологию, но для работы ему все равно потребуется новый драйвер. Кроме того, теперь подтверждено, что RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователи включили его вручную через панель управления NVIDIA. По умолчанию он не будет включён.