Стало известно, что ИИ помогает в поисках разумной жизни за пределами Земли

Искусственный интеллект в настоящее время используется практически во всех областях науки, чтобы помочь исследователям в решении рутинных задач классификации. Он также помогает радиоастрономам в поисках внеземной жизни.

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Ученые, ищущие доказательства разумной жизни за пределами Земли, создали систему искусственного интеллекта, которая превосходит классические алгоритмы в задачах обнаружения сигналов. ИИ был обучен искать в данных радиотелескопов сигналы, которые не могли быть сгенерированы естественными астрофизическими процессами.

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Когда исследователи передали ИИ ранее изученные данные, он обнаружил восемь сигналов, представляющих интерес. Эти сигналы, вероятно, не исходят от внеземного разума и, скорее всего, являются редкими случаями радиопомех. Тем не менее, результаты, опубликованные в Nature Astronomy, подчеркивают, что методы искусственного интеллекта, несомненно, будут продолжать играть важную роль в поисках внеземного разума.

Алгоритмы искусственного интеллекта хорошо распознают образы и чрезвычайно полезны для таких задач, как классификация, но у них нет способности решать проблемы. Они выполняют только те конкретные задачи, которым их обучили.

Радиоастрономы ищут техносигналы. Эти гипотетические сигналы указывали бы на наличие технологии и, косвенно, на существование общества, способного использовать технологию для коммуникации.

Для исследования ученые создали алгоритм, который использует методы ИИ для классификации сигналов либо как радиопомех, либо как подлинных кандидатов.

Система была разработана Питером Ма, студентом Университета Торонто. Питер вставил имитированные сигналы в реальные данные, а затем использовал этот набор данных для обучения алгоритма искусственного интеллекта.

После обучения алгоритму ИИ передали более 150 терабайт данных с телескопа Green Bank в Западной Вирджинии. ИИ идентифицировал 20 515 сигналов, представляющих интерес, которые затем пришлось проверять вручную. Восемь сигналов имели характеристики техносигналов.

Чтобы попытаться проверить эти сигналы, ученые вернулись к телескопу. К сожалению, они не смогли обнаружить эти техносигналы в последующих наблюдениях. Наиболее вероятным объяснением является то, что они были необычными проявлениями радиопомех.

Если астрономам действительно удастся обнаружить техносигнал, который нельзя объяснить как помеху, это будет убедительно свидетельствовать о том, что люди не являются единственными создателями технологий в галактике.