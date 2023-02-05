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30 минут назад

LG массово внедряет сервисы Apple в свои телевизоры

Ferra.ru

LG заявила, что ТВ-платформа webOS Hub теперь совместима с сервисами Apple TV, Apple Music, AirPlay и HomeKit в более чем 100 странах и регионах.

LG массово внедряет сервисы Apple в свои телевизоры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти сервисы появятся в телевизорах всех брендов, которые входят в программу webOS Hub. Это около 200 партнёров, включая Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa, Hyundai и не только.

При этом AirPlay и HomeKit будут доступны только на OLED-телевизорах и телевизорах формата UHD под управление webOS Hub 2.0. А вот AppleTV и Apple Music запустятся во всех моделях.

Наука и техника,Apple,
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