LG массово внедряет сервисы Apple в свои телевизоры

LG заявила, что ТВ-платформа webOS Hub теперь совместима с сервисами Apple TV, Apple Music, AirPlay и HomeKit в более чем 100 странах и регионах.

Эти сервисы появятся в телевизорах всех брендов, которые входят в программу webOS Hub. Это около 200 партнёров, включая Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa, Hyundai и не только.