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36 минут назад

STУM: учёные выяснили, чем грозит покраснение лица после употребления спиртного

FBM.ru

Специалисты из Стэнфордского университета в Калифорнии выяснили, чем грозит покраснение лица после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщают авторы журнала Science Translational Medicine.

Учёные выяснили, чем грозит покраснение лица после употребления спиртного
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как отмечено в материале, миллионы азиатов несут в себе генетическую вариацию, затрудняющую их возможность переносить спиртное.

Проведённые исследования показывают, что наличие данной генетической мутации связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца. Но определённые медицинские препараты способны помочь положительно повлиять на функцию сосудов с данной мутацией.

Учёные предполагают, что эти медикаменты могут использоваться в качестве профилактики у людей, которые носят эту мутацию и чрезмерно употребляют алкогольные напитки. Помимо того, данный генетический вариант ещё может способствовать фибрилляции предсердий.

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