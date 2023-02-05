Учёные выяснили, чем грозит покраснение лица после употребления спиртного

Специалисты из Стэнфордского университета в Калифорнии выяснили, чем грозит покраснение лица после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщают авторы журнала Science Translational Medicine.
Как отмечено в материале, миллионы азиатов несут в себе генетическую вариацию, затрудняющую их возможность переносить спиртное.
Проведённые исследования показывают, что наличие данной генетической мутации связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца. Но определённые медицинские препараты способны помочь положительно повлиять на функцию сосудов с данной мутацией.
Учёные предполагают, что эти медикаменты могут использоваться в качестве профилактики у людей, которые носят эту мутацию и чрезмерно употребляют алкогольные напитки. Помимо того, данный генетический вариант ещё может способствовать фибрилляции предсердий.