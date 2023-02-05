В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
6 минут назад

Искусственный интеллект обнаружил утраченную пьесу Лопе де Вега

Газета.Ru

Исследователи обнаружили в архивах Национальной библиотеки Испании ранее неизвестную пьесу «La francesa Laura» («Француженка Лаура») драматурга Лопе де Вега. Он написал ее за несколько лет до смерти в 1635 году. Об этом сообщает The Guardian.

Искусственный интеллект обнаружил утраченную пьесу Лопе де Вега
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты проанализировали с помощью искусственного интеллекта более 1 тыс. 300 пьес, чье авторство анонимно или считается недостоверным. ИИ сравнил язык рукописей с другими трудами 350 авторов.

«После расшифровки компьютер заметил, что [язык] «Француженки Лауры» похож примерно на 100 известных произведений, почти все из которых написаны Лопе де Вега», — сказал специалист Герман Вега.

После этого исследователи провели традиционный анализ пьесы и подтвердили версию ИИ. Они заявили, что стиль изложения соответствует более позднему периоду творчества драматурга.

«Эта книга никогда не вызывала особого интереса в Национальной библиотеке. Если бы не новая технология, то мы бы не узнали о ней», — добавил Вега.

Пьеса «Француженка Лаура» рассказывает историю любви, ревности и социальной иерархии. В ней невинную женщину требуют принести в жертву из-за подозрений ее мужа. В отличие от других текстов того периода, Лаура выживает, и третий акт заканчивается счастливо.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители