Искусственный интеллект обнаружил утраченную пьесу Лопе де Вега

Исследователи обнаружили в архивах Национальной библиотеки Испании ранее неизвестную пьесу «La francesa Laura» («Француженка Лаура») драматурга Лопе де Вега. Он написал ее за несколько лет до смерти в 1635 году. Об этом сообщает The Guardian.

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Эксперты проанализировали с помощью искусственного интеллекта более 1 тыс. 300 пьес, чье авторство анонимно или считается недостоверным. ИИ сравнил язык рукописей с другими трудами 350 авторов.

«После расшифровки компьютер заметил, что [язык] «Француженки Лауры» похож примерно на 100 известных произведений, почти все из которых написаны Лопе де Вега», — сказал специалист Герман Вега.

После этого исследователи провели традиционный анализ пьесы и подтвердили версию ИИ. Они заявили, что стиль изложения соответствует более позднему периоду творчества драматурга.

«Эта книга никогда не вызывала особого интереса в Национальной библиотеке. Если бы не новая технология, то мы бы не узнали о ней», — добавил Вега.