Искусственный интеллект обнаружил утраченную пьесу Лопе де Вега

Исследователи обнаружили в архивах Национальной библиотеки Испании ранее неизвестную пьесу «La francesa Laura» («Француженка Лаура») драматурга Лопе де Вега. Он написал ее за несколько лет до смерти в 1635 году. Об этом сообщает The Guardian.
Эксперты проанализировали с помощью искусственного интеллекта более 1 тыс. 300 пьес, чье авторство анонимно или считается недостоверным. ИИ сравнил язык рукописей с другими трудами 350 авторов.
«После расшифровки компьютер заметил, что [язык] «Француженки Лауры» похож примерно на 100 известных произведений, почти все из которых написаны Лопе де Вега», — сказал специалист Герман Вега.
После этого исследователи провели традиционный анализ пьесы и подтвердили версию ИИ. Они заявили, что стиль изложения соответствует более позднему периоду творчества драматурга.
«Эта книга никогда не вызывала особого интереса в Национальной библиотеке. Если бы не новая технология, то мы бы не узнали о ней», — добавил Вега.
Пьеса «Француженка Лаура» рассказывает историю любви, ревности и социальной иерархии. В ней невинную женщину требуют принести в жертву из-за подозрений ее мужа. В отличие от других текстов того периода, Лаура выживает, и третий акт заканчивается счастливо.