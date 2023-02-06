Биологи выяснили, какие собаки отвечают на волчий вой

Зоологи выявили породы собак, которые склонны отвечать на волчий вой. Об этом сообщает Будапештский университет.

Собаки сформировались как вид в результате искусственного отбора человеком из диких предков — волков. При этом некоторые породы собак изменились до неузнаваемости и перестали напоминать диких предков. Тем не менее, эти два вида остаются очень близкими, в том числе, собаки иногда воют.

Вой — это основная форма коммуникации волков, между собой же собаки в основном лают. Венгерские ученые решили выяснить, какие именно собаки обычно отвечают волкам на вой. Авторы протестировали 68 чистокровных домашних собак, воспроизведя записи волчьего воя и наблюдая за их реакцией в лаборатории.

«Согласно нашим результатам, породы, которые генетически более похожи на волков («древние породы»), более склонны отвечать собственным воем на воспроизведение воя волков. С другой стороны, более отдаленно связанные с волками породы («современные»), обычно реагировали лаем, а не воем. Кажется, что хотя вой присутствует в репертуаре большинства пород, он утратил свою функциональность из-за изменившейся социальной среды, поэтому современные породы не используют его в подходящих ситуациях», — рассказывают ученые.