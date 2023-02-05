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13 минут назад

Ученые из США выяснили, какие запахи древние люди чувствовали лучше современных

Газета.Ru

Ученые из Университета Дьюка выяснили, что неандертальцы были менее чувствительны к запаху мочи и пота, чем современные люди, зато могли легко распознать запах меда. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Биологи выяснили, какие запахи «любил» нос древних жителей Алтая
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Биологи использовали образцы ДНК неандертальцев и денисовцев, собранные лауреатом Нобелевской премии 2022 года Сванте Паабо. В ДНК древних людей сохранились участки, которые кодировали обонятельные рецепторы носа, что позволило ученым вырастить их в лаборатории.

Всего они проверили реакцию на запахи в сумме 30 обонятельных рецепторов современных людей, денисовцев и неандертальцев. Тесты показали, что современные и древние человеческие рецепторы могли обнаруживать одни и те же запахи, но их чувствительность различалась.

Денисовцы, жившие от 30 до 50 тысяч лет назад, были менее чувствительны к цветочным запахам, но в четыре раза лучше определяли запах серы и в три раза лучше — запах меда. Ученые отметили, что не знают, что ели денисовцы, но они были охотниками-собирателями. Современные люди с похожим образом жизни (например, хадза из Танзании) славятся своей любовью к меду — источнику большого количества калорий.

Неандертальцы, жившие около 40 тысяч лет, были в три раза менее чувствительны к запахам зелени, цветов и пряностей.

Обе группы древних людей были менее чувствительны к запахам человеческого тела — пота и мочи.

Чувствительность к различным запахам отличалась и между современными людьми, но не слишком сильно. Ученые считают, что на чувствительность к запахам влияли экологические и диетические потребности людей. Сегодня же различия в обонянии имеют меньшее значение, так как люди едят разную пищу и не нуждаются в конкретном продукте ради выживания.

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