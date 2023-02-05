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25 минут назад

Ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Электро-Л" стартовала с космодрома Байконур

ТАСС

Ракета-носитель "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №4 в воскресенье стартовала с площадки №81 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

Ракета со спутником "Электро-Л" стартовала с Байконура
Фото: РоскосмосРоскосмос

Головная часть отделится от третьей ступени через 585 секунд после старта. Затем выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов разгонным блоком "ДМ-03".

Спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".

Первый спутник "Электро-Л" был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016 года связь с ним была потеряна. "Электро-Л" №2 вышел на орбиту в 2015-м, а №3 - в 2019 году. Они продолжают работу в настоящий момент.

Наука и техника,Роскосмос,
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