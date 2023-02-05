Ракета со спутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №4 в воскресенье стартовала с площадки №81 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Головная часть отделится от третьей ступени через 585 секунд после старта. Затем выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов разгонным блоком "ДМ-03".

Спутники "Электро-Л", находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".