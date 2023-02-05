В молекулах РНК нашли защиту от вирусов

Ученые Корнуэллского университета выяснили, что матричные РНК (мРНК) содержат химические метки, которые имеют решающее значение для защиты клеток от вирусов. Результаты исследования, опубликованного в Nature, предполагают, что ошибочные модификации молекул РНК могут лежать в основе некоторых аутоиммунных и воспалительных заболеваний.

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Зрелая матричная РНК представляет собой молекулу РНК, чья последовательность нуклеотидов соответствует последовательности нуклеотидов определенного гена, которая кодирует аминокислотную последовательность соответствующего белка. В ходе процесса, называемого трансляцией, мРНК несет генетическую информацию из ядра клетки в цитозоль, к рибосомам, где и происходит синтез белка. При этом важную роль играют дополнительные молекулы, которые связываются с мРНК, и регулируют трансляцию, например, метильные группы.

В своей предыдущей работе ученые разработали методы обнаружения одной из метильных модификаций — метиладенозина или m6А, которая контролирует стабильность мРНК в клетках. Изменения в этой модификации могут привести к различным типам рака. Однако в мРНК иногда встречается и другая модификация — Cap 2, — которая представляет собой метилирование по второму нуклеотиду цепи РНК.

С помощью нового метода секвенирования РНК CLAM-Cap-seq исследователи обнаружили, что метилирование Cap2 может происходить на любой мРНК, но происходит относительно медленно, так что его обычно обнаруживают только на мРНК, которые находились в цитозоле в течение более длительных периодов времени. Функция Cap2, обеспечивающей дополнительную противовирусную защиту, противоположна функции Cap1 — метилированию первого нуклеотида. Когда мРНК имеют только Cap1, то их способность запускать клеточные противовирусные механизмы резко снижается.