Названы плюсы и минусы кофе без кофеина

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал в беседе с RT о пользе и вреде кофе, как этот продукт влияет на нервную систему, сколько его можно употреблять, а также назвал плюсы и минусы кофе без кофеина.

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«В кофе содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния. Возможно, этим и обусловлено снижение смертности от различных заболеваний среди потребителей кофе. Кофе обладает определённым защитным эффектом в отношении нарушений сердечного ритма и атеросклероза коронарных артерий, но эти эффекты срабатывают только у людей, не страдающих повышенным артериальным давлением», — объяснил он.

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При этом, по словам врача-терапевта ИНВИТРО, важно помнить, что нормы потребления кофеина в сутки: до 400 мг — для взрослых, до 300 мг/день — для беременных женщин, до 2,5 мг/кг день для детей и подростков.

«Если переводить на человеческий язык, то это не более трёх-четырёх чашек для взрослых (в зависимости от типа кофе и метода его приготовления), две-три чашки — для беременных», — заявил специалист.

Возбуждающий эффект кофе не так силён, как про него рассказывают, но всё же хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза, предупредил собеседник RT.

«Даже в международной классификации болезней (10-го пересмотра) есть рубрика поведенческих и психических заболеваний, вызванных потреблением кофеина. И нужно чётко понимать, что при наличии у вас поведенческих или психических проблем употребление кофеина будет крайне негативно на вас сказываться», — подчеркнул врач.

Если говорить о влиянии кофе на физические нагрузки, то можно принять к сведению доклад Международного сообщества спортивного питания (ISSN), в котором упоминалось о следующих эффектах кофе: увеличение мышечной силы и выносливости, улучшение внимания при выполнении упражнений, повышение эффективности упражнений и улучшение аэробных и анаэробных процессов во время тренировки.

«При этом важно понимать, как кофе влияет именно на ваш организм и пить не позднее чем за полчаса до предполагаемой тренировки одну порцию, не более», — добавил терапевт.

Как пояснил Ромасов, что касается кофе без кофеина, стоит понимать, что это «только условно».

Так как по определению такой напиток получается, когда из него удаляют 97% кофеина, но 3% всё равно остаётся.

«Получается это в связи с обработкой кофе специальными химическими веществами (чаще всего метиленхлоридом или этилацетатом), которые могут быть опасны для здоровья при попадании внутрь человека. Исходя из этого складываются его плюсы и минусы: кофе без кофеина нивелирует отрицательные эффекты — к примеру, снижает риск развития сахарного диабета и нарушений метаболизма глюкозы, но также лишает напиток и положительных эффектов — кардиопротективного, антиоксидантного», — заключил эксперт.