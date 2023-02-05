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1 час назад

Комиссия допустила к заправке ракету "Протон" со спутником "Электро-Л"

Газета.Ruиещё 1

Государственная комиссия допустила к заправке ракету "Протон" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л", сообщает ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

Комиссия допустила к заправке ракету "Протон" со спутником "Электро-Л"
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты космического назначения "Протон-М" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" N 4 и ее пуск с 81-й площадки 5 февраля в 12:12:52 по московскому времени", - указано в сообщении.

Этот спутник пополнит группировку "Электро-Л", став третьим спутником в проекте - они позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности всего наблюдаемого диска Земли и передавать сигналы от аварийных радиобуев системы "Коспас-Сарсат".

Первый спутник "Электро-Л" был запущен в 2011 году, однако в 2016 году с ним была потеряна связь, а остальные спутники продолжают свою работу. Ранее "Роскосмос" показал ракету для грузового корабля с изображением памятника Родина-мать.

Наука и техника,Роскосмос,
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