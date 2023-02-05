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58 минут назад

"Известия": продающиеся в РФ ТВ-приставки на Android могут иметь вирусы

Газета.Ru

Приставки для цифрового телевидения Т95 на Android, которые продаются на популярных маркетплейсах, в том числе российских, могут иметь предустановленные вирусы и бэкдоры. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов. Как рассказал специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов, устройства от неизвестных китайских производителей имеют тот или другой вредоносный функционал, а также могут быть инфицированы вредоносным программным обеспечением.

"Известия": продающиеся в РФ ТВ-приставки на Android могут иметь вирусы
Фото: SberSber

От схемы с предустановкой вирусов на ТВ-приставки обычно выигрывает производитель устройств, отмечает он, так как приставка Т95 стоит относительно дешево, для повышения выгоды в эти устройства еще на этапе производства внедряют вредоносное ПО для скрытой монетизации уже после продажи. Производители "вирусных приставок" получают прибыль за счет показа рекламы, автоматической регистрации новых аккаунтов в различных сервисах, использования устройств в DDoS-атаках, установки майнеров и других подобных способов, пояснил специалист. Цифровая техника от неизвестных производителей несет в себе две основные угрозы — это кража персональных данных пользователей или слежка за ними и фоновая работа в качестве узла ботнета или другой сети, которую используют хакеры, в том числе для организации кибератак, отметил ведущий разработчик программного обеспечения (ПО) Ozon Сергей Цветков.

Эксперт предупредил, что подобные устройства несут опасность даже если вы не заносите в них данные банковских карт или другую личную информацию. Они могут также прослушиваться, а в некоторых случаях снимать вас на видео без вашего ведома, нередко злоумышленники используют эти записи для шантажа. Специалисты рекомендуют выбирать технику известных брендов, а также обращать внимание на стоимость и не выбирать самые дешевые устройства.

Ранее эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Игорь Головин рассказал "Газете.Ru", чем угрожают ТВ-приставки с вирусами.

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