В Роспотребнадзоре дали прогноз по заболеваемости ковидом

В России не ожидается высоких показателей по количеству заразившихся новой версией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

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По его словам, это связано с тем, что большая часть россиян переболела ранее различными версиями «Омикрона», в том числе ВА.2, который доминировал в феврале-мае прошлого года. Специалист также отметил наличие у населения «определенной защиты».

Эксперты многократно говорили, что COVID-19 останется с людьми навсегда и будет периодически возвращаться в виде подъемов заболеваемости, напомнил Хафизов. Такие подъемы могут различаться по интенсивности в зависимости от уровня коллективного иммунитета в той или иной стране и появления новых штаммов коронавируса.