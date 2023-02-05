В Роспотребнадзоре дали прогноз по заболеваемости ковидом

В России не ожидается высоких показателей по количеству заразившихся новой версией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, это связано с тем, что большая часть россиян переболела ранее различными версиями «Омикрона», в том числе ВА.2, который доминировал в феврале-мае прошлого года. Специалист также отметил наличие у населения «определенной защиты».
Эксперты многократно говорили, что COVID-19 останется с людьми навсегда и будет периодически возвращаться в виде подъемов заболеваемости, напомнил Хафизов. Такие подъемы могут различаться по интенсивности в зависимости от уровня коллективного иммунитета в той или иной стране и появления новых штаммов коронавируса.
Заведующий лабораторией указал, что сегодня отмечается возврат новых форм старых штаммов, а именно «Омикрона» ВА.2, который вернулся в виде рекомбинантов XBB - его геном состоит из двух разных версий BA.2. Он вытесняет «Омикрон» ВА.5, который практически полностью доминировал на протяжении многих месяцев.