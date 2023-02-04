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Биологи нашли в Африке беззвучных лягушек, которые общаются прикосновениями

Ученые из Университета Цинциннати нашли новый вид лягушек в лесах восточной Африки — животные не издают звуков и общаются прикосновениями. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Биологи нашли в Африке беззвучных лягушек, которые общаются прикосновениями
© Christoph Liedtke

Лягушки-тростнянки живут почти по всей Африке. В лесах Укагуру на востоке Африки ученые обнаружили новый вид Hyperolius ukaguruensis. Эти лягушки вырастают до 2,5 сантиметров в длину. От своих родственниц они отличаются золотисто-коричневой окраской (остальные виды из рода Hyperolius имеют зеленовато-серебристую кожу).

Самцы обычных лягушек в брачный период издают очень громкое квакание, чтобы привлечь самок. Но H.ukaguruensis абсолютно безмолвны. Ученые считают, что эти амфибии ищут партнера и общаются с помощью прикосновений.

На шее самцов расположены бугорки, которые и оценивают самки. Авторы открытия сравнивают это с чтением на шрифте Брайля.Ранее среди тростнянок находили и другие безмолвные виды. Чтобы убедиться в том, что H.ukaguruensis не являются подвидом, ученые провели анализ ДНК. Они сравнили геном лягушек и десяти других видов из рода Hyperolius и подтвердили, что открыли новый вид.

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