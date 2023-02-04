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1 час назад

Роскосмос показал ракету с изображением монумента «Родина-мать»

Lenta.ru

«Роскосмос» показал ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» с изображением монумента «Родина-мать». Снимки появились в Telegram-канале госкорпорации.

Роскосмос показал ракету с изображением монумента «Родина-мать»
Фото: t.me/roscosmos_gk/8305t.me/roscosmos_gk/8305

По данным специалистов, пуск ракеты планируется 9 февраля в 9:15 по московскому времени.

«В этом году мы празднуем 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На "Союз" нанесены изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие"», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале сообщалось, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отправят на Международную космическую станцию (МКС) в мае 2023 года. Отмечается, что на Байконур отправили две ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а». Одна из ракет выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-23», а вторая в сентябре отправит на МКС пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами на борту.

Наука и техника,Роскосмос,
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