Астрономы назвали причину мерцания черных дыр

Исследователи Австралийского национального университета сообщили, что завершили изучение процессов питания 5000 самых быстрорастущих черных дыр во Вселенной. Статью о своей работе они опубликовали в журнале Nature Astronomy.
Отмечается, что даже свет не в состоянии покинуть черные дыры. Вместе с тем, их можно обнаружить по косвенным признакам.
В частности, с помощью современных средств наблюдения возможно зафиксировать моменты поглощения черными дырами проходящих мимо звезд. При этом процессе космические объекты превращаются в аккреционные диски. Их сияние по мощности сопоставимо со светом целых галактик.
Яркость свечения при этом постоянно меняется. Для того, чтобы понять причины этого, команда австралийских и американских астрономов в течение пяти лет вела наблюдение за пятью тысячами наиболее «прожорливых» черных дыр.
Специалисты выяснили в итоге, что мерцание диска возникает в результате турбулентности в сверхплотной, неконтролируемой среде, под воздействием интенсивных гравитационных и магнитных полей.
Астрономы заявили, что в дальнейшем планируют исследовать механизмы питания черных дыр с учетом полученных данных.