Астрономы назвали причину мерцания черных дыр

Исследователи Австралийского национального университета сообщили, что завершили изучение процессов питания 5000 самых быстрорастущих черных дыр во Вселенной. Статью о своей работе они опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Фото: nasa nasa

Отмечается, что даже свет не в состоянии покинуть черные дыры. Вместе с тем, их можно обнаружить по косвенным признакам.

В частности, с помощью современных средств наблюдения возможно зафиксировать моменты поглощения черными дырами проходящих мимо звезд. При этом процессе космические объекты превращаются в аккреционные диски. Их сияние по мощности сопоставимо со светом целых галактик.

Яркость свечения при этом постоянно меняется. Для того, чтобы понять причины этого, команда австралийских и американских астрономов в течение пяти лет вела наблюдение за пятью тысячами наиболее «прожорливых» черных дыр.

Специалисты выяснили в итоге, что мерцание диска возникает в результате турбулентности в сверхплотной, неконтролируемой среде, под воздействием интенсивных гравитационных и магнитных полей.