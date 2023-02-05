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35 минут назад

Мессенджер Telegram добавил функцию перевода чатов и каналов

Газета.Ruиещё 5

В новом обновлении мессенджера Telegram появилась функция перевода чатов и каналов, услуга доступна лишь пользователям с подпиской Premium, сообщается на сайте компании.

Telegram добавил функцию перевода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме этого, в разделе «Использование сети» появилась статистика использования Wi-Fi и мобильного трафика. Вдобавок к этому пользователи могут изменить параметры автозагрузки и назначить автосохранение полученных медиа. Для этого в настройках необходимо указать тип чатов, размер и вид материалов.

Администраторы групп смогут разрешить или запретить отправку девяти видов медиафайлов.

Еще одним обновлением стала возможность поиска в панели стикеров, эмодзи, а также в меню реакций и статусов. Также пользователи смогут использовать стикеры и анимированные эмодзи в конструкторе аватаров в качестве фото для личного профиля или канала.

Ранее медиаменеджер Лобушкин заметил упоминание Петербурга в новом обновлении Telegram.

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